الكوريتان تخططان لتقديم عرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032

ذكرت الكوريتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء بعد قمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إنهما وافقتا على السعي لتقديم عرض مشترك لاستضافة اولمبياد 2032.

وأضافت الدولتان في البيان أنهما توصلتا لاتفاق ”للاشتراك معا“ في المسابقات الدولية ومن بينها اولمبياد 2020 في طوكيو.

وأثار دو جونج-هوان وزير الرياضة الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي فكرة تقديم عرض مشترك لاستضافة الألعاب الاولمبية الصيفية عام 2032.

وقال دو إن الاشتراك في استضافة الألعاب سيستغل نجاح الاولمبياد الشتوي هذا العام في بيونجتشانج، حيث ساعدت مشاركة كوريا الشمالية في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة.

