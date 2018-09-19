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الكوريتان تخططان لتقديم عرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ذكرت الكوريتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء بعد قمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إنهما وافقتا على السعي لتقديم عرض مشترك لاستضافة اولمبياد 2032.

وأضافت الدولتان في البيان أنهما توصلتا لاتفاق ”للاشتراك معا“ في المسابقات الدولية ومن بينها اولمبياد 2020 في طوكيو.

وأثار دو جونج-هوان وزير الرياضة الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي فكرة تقديم عرض مشترك لاستضافة الألعاب الاولمبية الصيفية عام 2032.

وقال دو إن الاشتراك في استضافة الألعاب سيستغل نجاح الاولمبياد الشتوي هذا العام في بيونجتشانج، حيث ساعدت مشاركة كوريا الشمالية في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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