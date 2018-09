المتوسط:

تخطت اليابانية نعومي أوساكا منافستها السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا بنتيجة 6-2 و6-1 اليوم الأربعاء في دور الستة عشر لبطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو، في أول ظهور لها بعد الفوز بلقب أمريكا المفتوحة للتنس.

وقدمت أوساكا، التي نجحت في الفوز على الأمريكية سيرينا وليامز لتصبح أول لاعبة يابانية تتوج بأحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى في وقت سابق هذا الشهر، عرضا قويا جديدا لتنجح في تحقيق الفوز في أقل من ساعة.

وتقدمت اوساكا (20 عاما) 4-صفر في المجموعة الأولى وسط تشجيع جماهير بلادها قبل أن تنجح في كسر إرسال منافستها ثلاث مرات في المجموعة الثانية لتحسم المباراة لصالحها.

وقالت أوساكا المصنفة الثالثة في البطولة في مقابلة على جانب الملعب ”كان الأمر صعبا حقا وأنا ممتنة للغاية لأنني أستطيع اللعب أمام هذا الجمهور“.

وستواجه أوساكا إما التشيكية باربورا ستريتسوفا أو الاستونية آنيت كونتافيت في دور الثمانية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تجرعت الإسبانية جاربين موجوروزا، التي نالت لقبين في البطولات الأربع الكبرى، مرارة الهزيمة أمام الأمريكية اليسون ريسك المتأهلة من التصفيات بنتيجة 6-1 و 6-2.

وحققت اللاعبة الأمريكية التي تحتل المركز 75 في التصنيف العالمي فوزها الثالث على لاعبة ضمن أفضل 20 على العالم هذا العام بعد أن انتزعت 19 نقطة مباشرة مقابل ارتكابها لتسعة أخطاء سهلة.

The post أوساكا تفوز على تسيبولكوفا في بطولة طوكيو المفتوحة للتنس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية