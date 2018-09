المتوسط:

أحرز المدافع الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو هدفين في الشوط الثاني ليستهل أياكس أمستردام عودته إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز مريح 3-صفر على أيك أثينا يوم الأربعاء.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي سجل تاليافيكو هدفيه وبينهما أضاف زميله دوني فان دي بيك هدفا لأياكس ليحقق بطل أوروبا أربع مرات انتصارا كبيرا.

وكانت هذه المرة الأولى التي يحقق فيها النادي الهولندي الانتصار في مستهل مشواره بدور المجموعات منذ 2002 وهو ما يمنحه بداية إيجابية لمشواره في المجموعة الخامسة حيث يعود إلى هذه المرحلة من البطولة لأول مرة في أربع سنوات.

واستحوذ أياكس على الكرة أكثر من منافسه في الشوط الأول لكن الفريقين لم يعرفا طريقهما للمرمى.

وسدد أندريه سيمويش ضربة رأس مرت بعيدا لصالح الفريق الزائر من ركلة ركنية وكانت هذه أفضل فرصة لكن أصحاب الضيافة تحسنوا كثيرا في الشوط الثاني.

وتقدم أياكس بعد مرور دقيقة واحدة من الشوط الثاني من ركلة ركنية شتتها دفاع الفريق اليوناني لتصل إلى البرازيلي ديفيد نيريس لاعب أياكس خارج المنطقة ليعيدها إلى الدولي الأرجنتيني تاليافيكو الذي وضعها في الشباك.

وكاد أن يضاعف الغلة لكن الحارس فاسيليوس باركاس أنقذ ضربة الرأس التي سددها.

وألغي هدف سجله لاعب أياكس البديل فان دي بيك بداعي وجود تسلل لكن قبل 14 دقيقة من النهاية سجل الهدف الثاني بعد إنهاء رائع لهجمة.

وجاء الهدف بعد عمل رائع من الصربي دوسان تاديتش الذي يستمتع ببداية موفقة للموسم مع النادي الهولندي.

The post أياكس يفوز بثلاثية نظيفة على أيك بدوري أبطال أوروبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية