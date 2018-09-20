الاتحاد وأهلي بنغازي.. “كأس ليبيا” لمن؟

218TV|خاص

تحتضن قاعة مصراتة الدولية للألعاب الرياضية، مساء يوم غد الجمعة، آخر المسابقات الرسمية لهذا الموسم، وذلك بإقامة لقاء نهائي كأس ليبيا لكرة اليد بين فريقَي الاتحاد والأهلي بنغازي، إذ سيسعى الاتحاد حامل اللقب للحفاظ على الكأس في خزانته للموسم الثاني على التوالي.

ويُعزّز تتويج الاتحاد باللقب من مكانته وهيمنته على بطولات كرة اليد المحلية، بعدما تُوّج مؤخراً ببطولة الدوري، إضافة إلى فوزه الموسم الماضي بالثلاثية “الدوري والكأس والسوبر”.

وسيدخل الأهلي بنغازي المباراة بطموحات كبيرة للظفر باللقب، من أجل استعادة بعضاً من أمجاده بهذه اللعبة، رغم صعوبة مهمته أمام فريق يُعدُّ الأقوى محلياً، وأحد أفضل الفرق عربياً وأفريقياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية