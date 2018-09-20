اتحاد الكرة يُحدّد موعد انعقاد الجمعية العمومية

218TV|متابعة

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم يوم السادس من اكتوبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية بمدينة مصراتة، وذلك لمناقشة جدول اعمال المقترح من قبل الأندية واتحاد الكرة ،، هذا وكان الاتحاد الليبي قد راسل جميع الأندية المعنية مؤكدا عليهم ضرورة الحضور في المكان والموعد المحدد واضاف ان الحضور سيقتصر على رئيس النادي ونائبه فقط.

ويأتي هذا الأجتماع بعد مطالبة أندية الممتاز بضرورة انعقاد الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الجديد، فيما يُشار إلى ان الجمعية العمومية تضم جميع الاندية المشاركة في مسابقات كرة القدم الذي ينظمه الاتحاد ، وأعضائها يملكون الحق في اتخاد القرارات المناسبة والتي تتماشى مع مصلحة الأندية.

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