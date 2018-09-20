“بداية مثالية” ل”الريال” والمان يونايتد ب”دوري الأبطال”

218TV|خاص

خطفَت الجولةُ الأولى من دوري أبطال أوروبا الأنظارَ مرةً أخرى عندما أُقيمت مباراياتُ المجموعة الثامنة,, جولة تلوّنت بالأصفر والأحمر، وجلبت معها الكثير من الأهداف والمفاجآت.

قمّةُ اللقاءات جمعت بين فالنسيا الإسباني ويوفنتس الإيطالي الذي نزلَ الملعبَ بمعنوياتٍ مرتفعة، كيف لا والدون الحائزُ على أربع نسخٍ من البطولة يخوضُ أُولى مبارياتِه بشعارِه، لكن يبدو أن لعنةَ مدريد تُطارد صاروخَ ماديرا الذي أقصَاهُ حكمُ المباراة في الدقيقة الثلاثين لتنهمر دموع كريستيانو التي هزّت المنافسين قبل الأنصار.

حماسُ السيّدة العجوز لم يَخْفُت، وحاولوا أن يصلوا إلى مرمى الخصمِ مرّاتٍ عدّة، دونَ هوادة… لكنَّ الأهدافَ لم تأتِ إلى أن أعلنت الصافرةُ نفسها، التي أشهرت البطاقةَ الحمراء في وجه الدون، ركلةَ جزاءٍ في آخر دقائق الشوط الأول، لأبناء تورينو، بأقدام البوسني ميرالم بيانيتش، الذي نفّذ ثاني أهداف المباراة أيضا بنفس الطريقة في الدقيقة الثانية والخمسين .

ثاني مباريات المجموعةِ الثامنة جمعت مانشستر يونايتد الإنجليزي بنظيرِه يونغ بويز السويسري، على ملعب الأخير وبين جماهيره، لكنَّ هذا الأمرَ لم يثنِ أبناءَ جوزيه مورينهو عن دكِّ شباكِ الفريق السويسري بثلاثةِ أهدافٍ نظيفة، إذ جاء الأول جاء عن طريق بول بوجبا في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وعادَ اللاعبُ نفسه قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ ليحرز ثاني أهداف اللقاء بركلة جزاء، ثم أنهى أنطوني ماريسال التسجيل في الدقيقة السادسة بعد الستين.

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