أبوعون يدعو منتقدي إدارة الأهلي طرابلس لجلسة مفتوحة داخل النادي للرد عليهم

دعا ساسي أبو عون، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس، منتقدي مجلس الإدارة إلى جلسة مفتوحة داخل أسوار النادي للرد على انتقاداتهم وذلك عقب انتهاء مواجهتي الوداد المغربي في البطولة العربية للأندية، ووعدهم بأنه بعد الرد عليهم بأنه سوف يسلم لهم إدارة النادي بدون ديون ولا التزامات.

وكتب أبو عون، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا : “سأتحدث بالتفصيل بعد انتهاء مباراتي الوداد في جلسة مفتوحة داخل أسوار النادي من لديه نقد يأتي ويحضر الجلسة ويتفضل معزز مكرم وسوف نرد على كل استفساراته وخاصة من يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي ويشتمون إدارة الأهلي نأمل أن نجدهم في الصفوف الأمامية لنستمع لنقدهم ونرد عليهم بما نملك من دلائل. وبعدها أعدكم ووعد الحر دين عليه بأنني سوف اسلم إدارة النادي لهم بدون ديون ولا التزامات “.

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