“فرسان المتوسط” في المرتبة الـ17 إفريقيًا والـ99 عالميًا

احتل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المركز الـ99 عالميًا في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتقدم فرسان المتوسط مركزين في ترتيب “الفيفا” لشهر سبتمبر، عن ترتيب الشهر الماضي.

كما احتل المنتخب المركز الثاني عشر عربيًا، والسابع عشر إفريقيًا.

واحتل المنتخبان البلجيكي والفرنسي المركز الأول سويا في التصنيف الشهير ، حسب ما أعلن الاتحاد الدولي، الخميس.

ونشر الموقع الرسمي لفيفا التصنيف الشهري للمنتخبات، حيث حلت البرازيل ثالثة، وجاءت كرواتيا في المركز الرابع المنتخب الكرواتي، ثم أوروجواي وإنجلترا ثم البرتغال وسويسرا وإسبانيا والدنمارك.

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