اخبار الرياضة

أندية ليبيا تُشارك في دورة لإعداد القادة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك الاندية الليبية في دورة اعداد القيادات الرياضية العربية للعاملين مع الاندية في مدينة الحسين بالاردن والتي تنظمها وزارة الشباب للمملكة ممثلة بمركز اعداد القيادات الشبابية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب يوم 23 سبتمبر الجاري.

وتعقد الدورة بمشاركة وفود تمثل 15 دولة عربية من مدراء الاندية في وزارات الشباب العرب وتهدف الى دراسة القضايا والتحديات التي تواجه ادارات الاندية في الدول الشقيقة وتعزيز دورها ورسالتها الاجتماعية والثقافية الى جانب الرياضية وإعداد قيادات قادرة على التعامل مع الازمات التي تواجهها اضافة الى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة وهي فلسطين، مصر، العراق، المغرب، الكويت، عُمان، البحرين، اليمن، موريتانيا، الصومال، ليبيا، الامارات العربية المتحدة، السودان ولبنان في الفترة بين 23 سبتمبر الى 28 من نفس الشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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