“أجيري” يستعين بـ12 محترفاً لمواجهة سوازيلاند

أعلن المكسيكى خافيير أجيري، المدير الفنى للمنتخب المصري لكرة القدم، قائمة اللاعبين المحترفين لخوض مباراتى سوازيلاند المقبلتين في الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتضم القائمة، أحمد المحمدي «أستون فيلا»، وأحمد حجازي «وست بروميتش»، ومحمد النني «أرسنال»، ومحمد صلاح «ليفربول»، وأحمد حسن (كوكا) «أوليمبياكوس اليوناني»، وعلي غزال «فانكوفر الكندي»، ومحمود حسن (تريزيجيه) «قاسم باشا التركي»، وعمرو وردة «باوك اليوناني»، وعمرو طارق «أورلاندو سيتي الأمريكي»، وسام مرسي «ويجان أتليتك»، ومحمد عواد «الوحدة السعودي»، وحسين الشحات «العين الإماراتي».

