اختتام النسخة الأولى لبطولة عمر المختار للفروسية ببنغازي

بنغازي 20 سبتمبر 2018 ( وال ) – اختتمت اليوم ببنغازي بطولة عمر المختار للفروسية في نسختها الأولى؛ والتي أقيمت بمناسبة الذكرى الــ 87 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض لمجموعة من الفرسان الشعبيين بنادي عمر المختار ونادي المنارة، كذلك عرض للفحول الإنجليزية وثم انطلقت مباريات قفز الحواجز لفئة الناشئين والفئة المتوسطة وفئة الكبار، حيث شارك في فئة الناشئين عدد 36 فارس، و أقيمت المباراة وفق المادة 238 من قانون الاتحاد الدولي أخطاء وزمن ووصلت ارتفاعات السدود من 80 سم إلى 90 سم وعشر سدود و13 قفزة حيث تفوق بالترتيب الأول الفارس صهيب العبيدى، على الفرس ميراج من نادي عمر المختار واجتاز المسلك بدون أخطاء وفى زمن 23*43 ثانية وهذه أول مشاركة للفارس صهيب العبيدى في أول حضور رسمي لهذا الفارس، وكان صاحب الترتيب الثاني الفارس محمد الفيتورى، على البرق من نادي عمر المختار واجتاز المسلك بـ 4 أخطاء وفى زمن 50*40 ثانية، وصاحب المركز الثالث للفارس نجيب المجبرى، على الفرس قمره من نادي عمر المختار بــ 4 أخطاء وفى زمن 50*49 ثانية، هذا فى فئة الناشئين والتي كان فيها الاستحواذ واضح لنادي عمر المختار رغم مشاركة نادي شهداء بنغازي.

وفى الفئة المتوسطة والتي أقيمت وفق المادة 269 جوكر والتي شارك فيها ستة فرسان تفوق بالترتيب الأول الفارس علاء العمامى، على الفرس وردة من نادي عمر المختار اجتاز المسلك برصيد 65 نقطة وفى زمن 84*44 ثانية، وصاحب المركز الثاني الفارس أيوب المغربي، على الفرس وردة 64 نقطة وفى زمن 09*44 ثانية.

وفى فئة الكبار التي أقيمت وفق المادة رقم 238 اخطاء وزمن، والتي شارك فيها ستة فرسان حيث حقق المركز الأول الفارس حمودة بن جليل، على الفرس فيكتوريا اجتاز المسلك بـ 4 أخطاء وفى زمن 00*45 ثانية، وصاحب المركز الثاني محمود البدرى، على الفرس ماتهاب اجتاز المسلك بــ 8 اخطاء وفى زمن 59*47 ثانية.

وفى نهاية المهرجان أقيم حفل تتويج للفرسان المشاركين وأصحاب المراكز الأولى في النسخة الأولى لبطولة عمر المختار للفروسية.( وال – بنغازي ) س أ / س ع

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