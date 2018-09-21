بطل الدوري يعزّز صفوفه بـ”محترفين جدد”

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قدّم نادي النصر لاعبيه المحترفين النيجيريين جوزيف ناثنيال وإيمانويل إيزيبكوي لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الفترة المقبلة .

وقدّم رئيس مجلس إدارة النادي المكلف عزالدين الوكواك والمدير عام أحمد التركي اللاعبين في مقر النادي عقب وصولهما إلى بنغازي مباشرة ، قبل التحاقهما بتدريبات أبطال الدوري الممتاز الموسم الماضي ، هذا وأبدى اللاعبان سعادتهما البالغة بحفاوة الاستقبال وعزمهما على إسعاد الجماهير النصراوية .

ويستعد النصر هذه الايام لانطلاق الموسم الكروي، والذي سيبدؤه في مواجهة الاتحاد في مباراة السوبر قبل انطلاق الدوري الممتاز .

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