اخبار الرياضة

بطل الدوري يعزّز صفوفه بـ”محترفين جدد”

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|رصد

قدّم نادي النصر لاعبيه المحترفين النيجيريين جوزيف ناثنيال وإيمانويل إيزيبكوي لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الفترة المقبلة .

وقدّم رئيس مجلس إدارة النادي المكلف عزالدين الوكواك والمدير عام أحمد التركي  اللاعبين في مقر النادي عقب وصولهما إلى بنغازي مباشرة ، قبل التحاقهما بتدريبات أبطال الدوري الممتاز الموسم الماضي ، هذا وأبدى اللاعبان سعادتهما البالغة بحفاوة الاستقبال وعزمهما على إسعاد الجماهير النصراوية .

ويستعد النصر هذه الايام لانطلاق الموسم الكروي، والذي سيبدؤه في مواجهة الاتحاد في مباراة السوبر قبل انطلاق الدوري الممتاز .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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