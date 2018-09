بـ”صورة وكلمة”.. رئيس يوفنتوس يعلق على طرد “رونالدو”

خرج رئيس فريق يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، عن صمته، عقب تعرض لاعب فريقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، للطرد أمام فالنسيا الإسباني.

وتلقى رونالدو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 من مباراة فريقه يوفنتوس مع مضيفه فالنسيا في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد احتكاك مع مدافع فالنسيا، الكولومبي جايسون مورييو. وغادر نجم ريال مدريد الإسباني السابق أرض ملعب “ميستايا” باكيا.

ووقف عدد من الأشخاص مع رونالدو بعد هذا الحادث، الذي اعتبره الكثيرون “ظالما”، من بينهم أخته وزملاء له في الفريق، وكان آخرهم رئيس النادي، أنييلي.

ونشر الرئيس صورة للاعبيه وهم يرفعون رونالدو من الأرض، بعد غضبه من قرار الحكم، وأرفقها بتعليق شهير مستوحى من رواية “الفرسان الثلاثة”.

وكتب رئيس النادي في التعليق: “الكل لواحد، والواحد للكل”.

