سعى النجم المصرى محمد صلاح، لقيادة نادى ليفربول نحو صناعة التاريخ، عندما يلتقى مع ساوثهامبتون فى الرابعة عصر غد، السبت، بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

ويستهدف ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالى فى جميع المسابقات منذ انطلاقة الموسم الحالى، بعدما سبق وحقق الفوز السادس الأسبوع الماضى أمام توتنهام بثنائية مقابل هدف.

وستكون المرة الأولى منذ موسم 1990 – 1991 التى يتمكن فيها محمد صلاح من تحقيق 7 انتصارات متتالية فى جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة خلف تشيلسى صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد خمس نقاط.

The post ليفربول يواجه ساوثهامبتون في “البريميرليج” غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية