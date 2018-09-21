“تعليق غريب” من “اليوفي” بعد “طرد رونالدو”

218TV|خاص

بعد يومين من واقعة “البطاقة الحمراء” التي نالها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول “مشاركة أوروبية” له مع ناديه الجديد، ظهر رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي مستعيناً بتعليق شهير من رواية “الفرسان الثلاثة” مرفقا إياه مع صورة لرفاق رونالدو وهم يرفعونه بعد أن انهار باكياً قائلاً: “الكل للواحد.. الواحد للكل”، وسط اعتبار منصات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ”السيدة العجوز” بأنَّ تعليق أنييلي “مختصر وغريب ومستهجن”.

وطيلة اليومين الماضيين، لقيت صورة رونالدو وهو يبكي انتشارا هائلا حول العالم، وسط هجمات منتقدة لقرار الحكم خلال المباراة التي جمعت نادي يوفنتوس مع نادي فالنسيا الإسباني، ترافقت مع مطالبات بتدخّل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل وضع حدّ لتجاوزات حُكّام المباريات المقبلة.

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