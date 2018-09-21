إعفاء أبوخطوة من رئاسة هيئة الرياضة  

أعفى مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة الدكتور طلال أبو خطوة من مهامه كرئيس لهيئة الشباب والرياضة أمس الخميس دون ذكر تفاصيل أخرى.

أبو خطوة ومن خلال حسابه على فيسبوك اكتفى بشكر كل من تعاون معاه طيلة عمله في هذا المنصب دون ذكره لأسباب الاعفاء.

ولم يتضح حتى اللحظة من سيخلف أبو خطوة في منصبه لتسيير أعمال الرياضة بالحكومة المؤقتة.

ويشار إلى أن ليبيا تمتلك هيئة أخرى للشباب والرياضة بشغر المهندس زياد قريرة لمنصب رئيس الهيئة بحكومة الوفاق وكانت قدر رتبت عدة لقائات بين رئيس الهيئتين في أوقات سابقة من العام الماضي دون التوصل لآلية عمل مشتركة تحت مظلة واحدة.

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