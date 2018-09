رسميًا.. مانشستر سيتي يمدد عقد أجويرو

المتوسط:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، عن تمديد عقد مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لمدة عام إضافي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، فإنَّ أجويرو كان يرتبط مع “السيتي” بعقد حتى عام 2020، إلا أن اللاعب الأرجنتيني وافق على التجديد لعام إضافي حتى 2021.

كان أجويرو، قد إنضم إلى مانشستر سيتي عام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد، وأصبح الهداف التاريخي للسيتي، وسيكون قد قضى 10 سنوات بقميص السيتي، بنهاية عقده الجديد.

ومن جانبه، عبر أجويرو، عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده مع مانشستر سيتي، حيث قال في تصريحات لقناة ناديه: “أنا سعيد بهذا العام الإضافي. كانت رغبتي الاستمرار هنا لعشر سنوات؛ حيث قضيت منها 7 سنوات، وكان هذا هو السبب الرئيسي في توقيعي على العقود”.

وفي نفس السياق، قال تكسيكي بيجيريستاين، المدير الرياضي للنادي: “سعداء بتجديد عقد أجويرو، اللاعب مهم للغاية، منذ وصوله لنا في عام 2011”.

وتابع تكسيكي: “محظوظون جدًا لأننا نملك لاعبًا من أفضل المهاجمين في العالم، متأكد أن الجماهير سعيدة بهذه الأخبار”.

منذ إنضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي، شارك أجويرو مع الفريق السماوي، في 299 مباراة، في كافة المنافسات، سجل خلالها 204 هدفًا.

