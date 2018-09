“خربين” يرفض الحديث عن انتقاله إلى بيراميدز

المتوسط:

رفض السوري عمر خربين، مهاجم فريق الهلال السعودي، التعليق على ملابسات صفقة انتقاله إلى نادي بيراميدز المصري، متعهدًا بتقديم كل ما لديه للـ “زعيم”، قبل رحيله في يناير المقبل.

كان بيراميدز، قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع خربين، بدايًة من يناير المقبل، لمدة ستة أشهر، على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء.

وقال خربين، في تصريحات تلفزيونية، عقب فوز الهلال على الباطن: “عمر موجود دائمًا، ولا بد أن يعطي لفريقه الذي يلعب له”.

وأضاف: “هذا النادي له فضل عليّ، ولا بد أن أرد له الجميل، وطالما أرتدي قميصه سأقدم أفضل ما لدي حتى وقت رحيلي”.

وعند سؤاله “هل فاجأك القرار؟”، أجاب المهاجم السوري: “دعنا نتحدث عن المباراة”.

كان خربين، دخل كبديلًا لسلمان الفرج في مباراة الخميس، أمام الباطن، والتي انتهت بفوز الهلال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث نال تحية كبيرة من رئيس الهلال وجماهيره لحظة دخوله الملعب.

