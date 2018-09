الترجي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

المتوسط:

صعد الترجى التونسى إلى الدور قبل النهائى من دورى أبطال أفريقيا، بعد أن حقق فوزا ثمينا على مضيفه النجم الساحلى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم فى الملعب الأولمبى بمدينة سوسة.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب “رادس” الأأسبوع الماضى، قد انتهى بفوز الترجى 2-1، ليتأهل الترجي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1 .

وغاب عن المشاركة فى مباراة اليوم المهاجم المصرى عمرو مرعى لاعب النجم الساحلى الذى ظل على مقاعد البدلاء طوال أحداثها.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب فوسينى كوليبالى فى الدقيقة 87، بعد أن انفرد بحارس الترجى ليضعها فى الزاوية اليسرى الأرضية.

وتعرض عمار الجمل مدافع النجم الساحلى للطرد فى الوقت بدل الضائع من المباراة، بعد اعتدائه بدون كرة على الشعلالى لاعب الترجى.

وبتلك النتيجة سيواجه الترجى، فريق أول أغسطس الأنجولى فى الدور قبل النهائى من البطولة فى الثانى من أكتوبر المقبل ذهابا، على ان يلتقيا إيابا يوم 23 من الشهر نفسه.

