مدرب أهلي طرابلس يؤكد جاهزيتهم لمواجهة الوداد المغربي

أعرب المصري حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن احترامه الشديد لفريق الوداد البيضاوي المغربي قبل مواجهته في دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية الأبطال.

ويلتقي أهلي طرابلس مع الوداد في جولة الذهاب يوم 24 سبتمبر/أيلول الجاري في تونس، ثم تقام مواجهة الإياب في المغرب يوم 28 من الشهر ذاته.

وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة ل: “مواجهة الوداد صعبة للغاية وعلينا أن نتعامل بحذر مع الفريق المغربي صاحب الخبرات والقدرات المميزة”.

وأضاف: “سنتابع مباراة الوداد ضد وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال إفريقيا، لاختيار الخطة المناسبة للمباراتين، ونأمل في عبور هذه العقبة واستكمال المشوار بالبطولة العربية”.

وأشار إلى أن معسكر الإعداد في مصر كان ناجحًا وشهد خوض عدة مباريات ودية، بالإضافة إلى اطمئنان الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على جاهزية اللاعبين والصفقات الجديدة.

