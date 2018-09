النصر الليبي يدعم صفوفه بثنائي نيجيري

المتوسط:

دعمت إدارة النصر الليبي، صفوف الفريق الأول بمحترفين نيجيريين، هما جوزيف ناثنيال وإيمانويل إيزيبكوي.

وأشار وكيل اللاعبين، فيصل العرفي، إلى أن النادي تعاقد مع الثنائي النيجيري الذي وصل بنغازي صباح اليوم، لمدة موسمين.

ويلعب جوزيف (25 عاما) في مركز الوسط، ولعب من قبل المنتخب النيجيري، كما مثل أندية لوبي ستارز وشاركس في نيجيريا، ولعب بالنصر العماني وأحرز معه كأس السلطان قابوس.

ومن جهته مثل إيمانويل ايزوبكوي صاحب الـ 25 عاما، منتخب نيجيريا، كما لعب في صفوف وواري وولفز في نيجيريا وكما لعب في فنلندا، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي.

