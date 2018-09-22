أبو خلال يرجح إمكانية لعب “زكريا” في المنتخب الوطني

قامت لجنة المنتخبات الوطنية بالتواصل مع “طارق بوخلال” والد اللاعب المحترف في صفوف فريق آيندهوفن الهولندي “زكريا بوخلال” من أجل إمكانية انضمامه لصفوف الفريق الأول للمنتخب الوطني

طارق بوخلال أبدى امتنانه لاهتمام المنتخب بابنه الذي لم يتجاوز الثامنة عشر بعد، لكنه سيمنح ولده فرصةَ كسب المزيد من الخبرة والتجربة والاحتكاك بما يجعله في الفترة القادمة قادرا على تقديم الإضافة إلى فرسان المتوسط

وقال والد “بوخلال” أن زكريا يرغب في تمثيل بلاده ويتشرف باللعب مع بقية المحترفين والمحليين في تصفيات أمم أفريقيا 2019 التي قدمت فيها ليبيا أداءً مميزا لفت العديد من الأنظار

لكن يبدو أن “بوخلال” سيتأخر انضمامه قليلا إلى كتيبة الفرسان، وقد يلتحق بهم في وقت آخر، بينما يتحدث الكثير من الجمهور الرياضي في ليبيا عن إمكانية لعب زكريا في صفوف المنتخب الهولندي كفرصة للتطور السريع في مشواره الاحترافي.

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