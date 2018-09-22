المرج تودّع أسطورة السلة الليبية

لم يكن يوم الجمعة عاديا على سكان مدينة المرج، حيث ودّع عُشّاق كرة السلة أسطورتهم محمد مرسال في حفل اعتزال اختلطت فيه دموع الحزن والامتنان والعرفان بالجميل.

وتجمع لاعبو فريق المروج بقاعة أحمد موسي الحاسي المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج، لتكريم عملاق السلة الليبية وصاحب الثلاثيات التي لا تصد ولا ترد.

ولم تقتصر قصة نجاح الفتى الذهبي المرجاوي على ليبيا فقط، إذ كان من أبرز نجوم أندية قوية في تونس، حيث تقمص زي النجم الرادسي صاحب الألقاب المحلية والأفريقية ولعب أيضا للاتحاد المستيري في الساحل التونسي، كما دافع على ألوان المنتخب لسنوات عدة منها 12 عاما بشارة القيادة.

ملك الثلاثيات الليبي الذي ودعه زملاءه بمباراة تليق بمسيرته وبإنجازاته التي لن ينساها أي عاشق للعبة العمالقة، فالمرسال اكتسح كل الأرقام بإحرازه لقب هداف الدوري 11 مناسبة.

إذا ترجل الفارس عن صهوة الجواد لكن ورقة المروج الرابحة لن يرحل بل سيبقى ليساند زملاءه ويعطيهم من خبراته وبطولاته ليخلق جيلا جديدا قادرا على تعويض عمالقة مثله والذهاب بعيدا لتحقيق جميع الأحلام.

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