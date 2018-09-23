ودياً الاتحاد يتعادل مع الصفاقسي التونسي

تونس 22 سبتمبر 2018 ( وال ) – خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله اللقاء الودي الذي جمع بين فريقي الاتحاد الليبي والنادي الصفاقسي التونسي، وذلك تأهباً واستعداداً للبطولة المحلية الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد هذا اللقاء الذي أقيم – اليوم السبت – هو الثاني من نوعه في معسكره التحضيري الذي يجريه هذه الأيام في تونس، وبالعودة إلى لقاء النادي الصفاقسي فقد انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كان الاتحاد أفضل حالاً من منافسة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول باللقاء في الدقيقة 58 عن طريق مهاجمه سالم روما، قبل أن يعادل الصفاقسي النتيجة في الدقيقة 62 ، وذلك عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب حمزة الجلاصي. ( وال – تونس ) س أ

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