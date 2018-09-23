مواجهة مصرية جزائرية “نارية” في نصف نهائي أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي المصري إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه، السبت، على ضيفه حرية الغيني برباعية نظيفة، في إياب ربع النهائي.

وسجل للأهلي الذي تعادل ذهابا دون أهداف في كوناكري وليد سليمان (32)، إسلام محارب (53) ، صلاح محسن (69) وأحمد فتحي (90+1).

وضرب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد القاب المسابقة (8 ألقاب آخرها في 2013)، موعدا في نصف النهائي مع وفاق سطيف الجزائري الذي أقصى الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب.

كما يلعب الترجي التونسي بطل 1994 و2011 والمتأهل على حساب مواطنه النجم الساحلي، مع بريميرو دي أغوستو الأنغولي الذي أقصى مازيمبي الكونغولي الديموقراطي حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2015.

وكان الأهلي بحاجة للفوز بأي نتيجة للتأهل، فمهد وليد سليمان بتسجيله الهدف الأول بكرة أرضية بعد عرضية من أحمد حمودي على الجهة اليمنى (32)، ثم عزز الفارق مطلع الشوط الثاني بيسارية أرضية بالقرب من نقطة الجزاء لإسلام محارب الذي استغل عرضية سليمان أحد نجوم المباراة اثر كرة طويلة بدأها المغربي وليد أزارو.

وضمن صلاح محسن النتيجة منتصف الشوط الثاني بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة (69)، ثم سجل أحمد فتحي الرابع بتسديدة يسارية ارتدت من الدفاع (90+1)، ليبلغ الأهلي الدور نصف النهائي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

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