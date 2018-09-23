الأهلي طرابلس يختبر ملعب مباراته مع الوداد

بعدَما وضع أقدامَه في المغرب وجهّز نفسَه بأكثرَ من حصةٍ تدريبيةٍ في كازا بلانكا تدرّب الأهلي طرابلس مساءَ السبت على أرضيةِ مركّب محمد الخامس للتعوُّد على الملعب المستضيفِ لمباراته ضدَّ الوداد في ذهابِ أولِ أدوارِ البطولة العربية

الغموضُ ما يزال يلفُّ شكلَ الفريقِ المتسلّحِ بكوكبةٍ من الأسماء في معظم المراكز إذ لا ينوي المدرّبُ إيهاب جلال توضيحَ رسمِه الفني أو حتى الأسماءِ المرشّحةِ للبدء أساسيا

المباراةُ صعبةٌ وازدادت صعوبة بعد خروج بطلِ القارةِ الأفريقيةِ الموسمَ الماضي من ربع نهائي الأبطال على يد وفاق سطيف الجمعة ما يؤكّد تحوّلَ التركيزِ كليّا للواجهة العربية والبداية من الأهلي طرابلس

ما يجعل ممثّلَ ليبيا مضطرا في غالب الأحيان لقبول اللعب في معظم أوقات المباراة لامتصاص حماسِ فريقٍ سيلعب بجمهورٍ صُنّف أكثرَ من مرةٍ من بين الأكثرِ تأثيرا على الإطلاق

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