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الأهلي طرابلس يختبر ملعب مباراته مع الوداد

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعدَما وضع أقدامَه في المغرب وجهّز نفسَه بأكثرَ من حصةٍ تدريبيةٍ في كازا بلانكا  تدرّب الأهلي طرابلس مساءَ السبت على أرضيةِ مركّب محمد الخامس للتعوُّد على الملعب المستضيفِ لمباراته ضدَّ الوداد في ذهابِ أولِ أدوارِ البطولة العربية

الغموضُ ما يزال يلفُّ شكلَ الفريقِ المتسلّحِ بكوكبةٍ من الأسماء في معظم المراكز  إذ لا ينوي المدرّبُ إيهاب جلال توضيحَ رسمِه الفني أو حتى الأسماءِ المرشّحةِ للبدء أساسيا

المباراةُ صعبةٌ وازدادت صعوبة  بعد خروج بطلِ القارةِ الأفريقيةِ الموسمَ الماضي من ربع نهائي الأبطال على يد وفاق سطيف الجمعة  ما يؤكّد تحوّلَ التركيزِ كليّا للواجهة العربية والبداية من الأهلي طرابلس

ما يجعل ممثّلَ ليبيا مضطرا في غالب الأحيان لقبول اللعب في معظم أوقات المباراة  لامتصاص حماسِ فريقٍ سيلعب بجمهورٍ صُنّف أكثرَ من مرةٍ من بين الأكثرِ تأثيرا على الإطلاق

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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