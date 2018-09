المنتخب الليبي يستقر على «الطيب المهيري بتونس» لمواجهة نيجيريا بتصفيات أفريقيا

المتوسط:

استقر الاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميًا على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام نظيره النيجيري في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كان 2019 والتي من المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأوضح الاتحاد الليبي، أنه تم اختيار يوم 16 أكتوبر المقبل لإقامة مباراة الذهاب المرتقبة وأن الاتحاد التونسي لكرة القدم وافق على المكان والزمان، وفي انتظار موافقة الاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف).

يذكر أن المنتخب الوطني نجح في تحقيق نتيجة إيجابية للغاية في الجولة الثانية من التصفيات، حينما تعادل سلبيا مع منتخب جنوب أفريقيا على أرضه، وحافظ على صدارة مجموعته الخامسة برصيد 4 نقاط.

