أعلنت إدارة السويحلي رسميًا، يوم أمس السبت، التعاقد مع المدافع الدولي، هيثم ضانة، لاعب أهلي طرابلس السابق.

وجاء التعاقد عبر صفقة انتقال حر، مع اللاعب الذي سبق أن مثل السويحلي، قبل أن ينتقل إلى أهلي طرابلس، منذ موسمين.

وهيثم ضانة من مواليد 1991، ويعتبر من أبرز المدافعين في الدوري الليبي، خلال المواسم الثلاثة الماضية.

