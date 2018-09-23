إنسيني يقود نابولي للفوز على تورينو

حقق نابولي فوزا مستحقا على حساب مستضيفه تورينو بثلاثة اهداف لهدف على ارضية ملعب أولمبيكو دي تورينو، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وافتتح فريق الجنوب الإيطالي التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة الرابعة عبر لورنزو انسيني، وفي الدقيقة 20 أضاف سيموني فيردي الهدف الثاني لنابولي.

واستطاع تورينو في الشوط الثاني تقليص الفارق عبر اندريا بيلوتي من علامة الجزاء، لكن رد انسيني جاء سريعا بهدف ثان في الدقيقة 59 ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

زبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى لـ12 نقطة في المركز الثاني بينما تجمّد رصيد تورينو عند خمس نقاط في المركز 13 مؤقتا.

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