الاتحاد المكسيكي عاجز عن إيجاد مدرب

لم يخف رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يون دي لويسا، عجز الاتحاد عن إيجاد مدرب لقيادة المنتخب حتى الآن، مؤكدا استمرار البحث إلى حين الحصول على الشخص المطلوب .

وبحسب رئيس الاتحاد، فإن الخبراء المكلفين أجروا أكثر من 20 مقابلة مع أسماء مرشحة دون ذكره تفاصيل تخص الاختيار من عدمه ، فيما طمأن الجميع كونه يتعامل بتأني في هذا الملف حتى يضمن مدرب قادر على الذهاب بالمكسيك لكأس العالم 2022.

يشار إلى أن المدير الفني السابق للمنتخب خوان كارلوس أوسوريو ذو الجنسية الكولمبية ترك منصبه مباشرة بعد قيادته رفقاء شيشاريتو إلى ثمن النهائي وفشله في تحقيق رغبات المسؤولين بالوصول ربع النهائي.

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