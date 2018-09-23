إشبيلية يقسو على ليفانتي بسداسية

أمطر إشبيلية شباك مضيفه ليفانتي بـ6 أهداف لهدفين في المباراة التي أُقيمت بينَهما على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وافتتح الفريق الأندلسي أهدافه عن طريق مهاجمه الفرنسي وسام بن يدر في الدقيقة 11 لكن رد أصحاب الأرض جاء سريعا ليعدل روجر سلفادور النتيجة لفريقه.

وفي الدقيقة 21 منح دانيال كاريكو الأسبقية لفريقه بهدف ثانٍ ليعود بن يدر ويزور شباك ليفانتي مرتين ويمضي على الهاتريك الشخصي له في هذه المباراة.

وحدث ذات السناريو في الشوط الثاني ليوسع الفريق الأندلسي الفارق عن طريق اندريا سيلفا وليختتم بابلو ساريبا سداسية إشبيلية، ولكن ليفانتي استطاع في آخر دقيقة من تقليص الفارق إثر هدف عكسي من سيمون كاير.

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