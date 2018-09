هل يتغيب كريستيانو عن حفل جوائز الأفضل لعام 2018؟

المتوسط:

اقترب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، من عدم حضور حفل جوائز الأفضل لعام 2018 المقدمة من “فيفا” بمسمى “ذا بيست” والتي مقرر لها غدًا الاثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وأكدت مصادر شبكة “سكاي سبورت” بنسختها الإيطالية، أن الدولي البرتغالي ولاعب ريال مدريد الإسباني السابققرر عدم الحضور إلى حفل الفيفا.

وينافس كريستيانو رونالدو على جائزة الأفضل في العالم مع زميله السابق لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومحمد صلاح نجمنا المصري المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وترشح رونالدو للجائزة بعدما قاد ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب ليفربول.

وحصد رونالدو جائزة The Best في العامين الماضيين، إذ تفوق عام 2016 على ليونيل ميسي نجم برشلونة وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، وتفوق عام 2017 على ميسي ونيمار نجم باريس سان جيرمان.

