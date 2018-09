“فيفا” يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل 2018

المتوسط:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تفاصيل حفله السنوي لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2018، الذي سيقام غدا الاثنين بقاعة الاحتفالات الملكية بالعاصمة الإنجليزية “لندن”.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم – علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – أن مدة الحفل 90 دقيقة، ويبدأ توافد حضور الحفل في تمام السادسة مساءً بتوقيت لندن، على أن ينطلق الحفل في تمام السابعة والنصف مساء، وينتهي في تمام التاسعة مساء.

ويشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات يأتي على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وخوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، وسامي الجابر رئيس نادى الهلال السعودي، وأحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية المعتزل، بجانب النجوم المرشحين لحصد جوائز “الفيفا” هذا العام.

ويتولى تقديم الحفل الممثل البريطاني إدريس إلبا، ويعاونه الصحفية الفرنسية ومقدمة البرامج الرياضية آن لور بوني، كما سيشارك نويل جالاجر عضو فرقة Oasis الأسطورية السابق في حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم.

ويتنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من جانب “الفيفا”.

