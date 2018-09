جيرونا يخطف نقطة غالية من برشلونة في عقر داره

المتوسط:

تنازل برشلونة عن أول نقطتين في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، إثر تعادله في عقر داره أمام ضيفه جيرونا (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة الخامسة لليغا.

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للبلوغرانا، في الدقيقة 19، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى البعيدة، بعد تمريرة عرضية من زميله التشيلي أرتورو فيدال.

وتلقى البرسا ضربة موجعة في الدقيقة 35 بطرد مدافعه الفرنسي كليمونت لينغليت بسبب اعتدائه على أحد لاعب الخصم بضربة بالمرفق.

ورد المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني بهدف التعادل للضيوف، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، للقاء على ملعب “كامب نو”.

وعاد كريستيان ستواني، في الدقيقة 51، ووضع فريقه في المقدمة، بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له.

وأدرك المدافع جيرارد بيكيه التعادل لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 63، بتسديدة رأسية في الزاوية اليسرى.

واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الأول له في الموسم، وتصدر الليغا برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق الأهداف غريمه التقليدي ريال مدريد.

بينما رفع جيرونا رصيده إلى 8 نقاط، وتقدم إلى المركز السادس، على سلم ترتيب الدوري.

