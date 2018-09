رونالدو ورفاقه يقتنصون فوزا صعبا من مخالب فروسينوني

المتوسط:

اقتنص فريق يوفنتوس فوزا صعبا من ملعب مضيفه فروسينوني، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول لليوفي متأخرا، في الدقيقة 81، من متابعة لكرة تائهة على أبواب المرمى. ومن ثم قطع “صاروخ ماديرا” كرة على مشارف منطقته، ليقود هجمة مرتدة، سجل على إثرها زميله البولندي فيديريكو بيرنارديسكي، الهدف الثاني لليوفي، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وواصل يوفنتوس بذلك سلسلة انتصاراته، ويتربع على عرش صدارة الكالتشيو بمفرده، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

بينما مني فروسينوني بالهزيمة الثالثة على التوالي والرابعة في الموسم مقابل تعادل وحيد، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري.

