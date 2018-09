أتلاتنا يدرك التعادل أمام ميلان في الوقت القاتل

المتوسط:

أدرك فريق أتلانتا التعادل على مضيفه ميلان، في عقر داره، بالوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثنائية الروسونيري كل من، المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وجياكومو بونافنتورا، في الدقيقتين (2، 61) على الترتيب. بينما جاء هدفا أتلانتا عن طريق كل من، أليخاندرو غوميز، وإميليانو ريجوني، في الدقيقتين (54، 91) على التوالي.

واكتفى ميلان بنقطة يتيمة، بعد تعادله الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 5 نقاط، ويحتل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري، بفارق الأهداف خلف أتلانتا بالذات.

