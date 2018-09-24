إعفاء بوخطوه وتكليف الأحيرش كمدير لهيئة الشباب والرياضة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلفت رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الطاهر الأحيرش، بتسيير أعمال الهيئة العامة للشباب والرياضة، حتى إشعار آخر .

وجاء ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم (527) لسنة 2018 الصادر بتاريخ العشرين من سبتمبر الجاري .

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد أصدرت قرار يقضي بإعفاء الدكتور طلال فخر الدين أبو خطوة من مهامه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة .

من جهته، توجه الدكتور طلال بوخطوه – في منشور على صفحته الشخصية بالفيسبوك – بالشكر لكل من عمل معه من موظفين، و عاملين بقطاع الشباب، والرياضة، والمكونات الحركة الرياضية، والشبابية، ووسائل الإعلام.

وأثنى بوخطوة على بعض من أعضاء مجلس النواب الذين وصفهم بالأفاضل، والعاملين بديوان مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الهيئات، إضافة إلى كل من تعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة طلية الفترة التي عمل بها.

وختم الوزير المُقال – في منشوره – أن ليبيا ستبقى شامخة واحدة مترابطة، رغم كيد الافاقين، والانتهازيين القافزين على المناصب الواهية، حسب قوله .

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