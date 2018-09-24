هل يستفيد الأهلي طرابلس من مشاكل الوداد الجريح ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد فريق أهلي طرابلس لخوض مواجهة تجمعه بنظيرة الوداد البيضاوي المغربي يوم غددًا الإثنين، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأتي المباراة ضمن منافسات ذهاب دور الــ “ـ32” بالبطولة العربية لأندية الأبطال .

ويدخل فريق الوداد بمعنويات منخفضة، بعد الخروج مؤخرًا من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اقصائه عل يد فريق وفاق سطيف الجزائري .

وشهدت آخر حصة تدريبية للوداد غياب المدرب عبد الهادي السكتيوي بسبب تأزم الوضع داخل اروقة الفريق المغربي ولم يعرف حتى الان مستقبل الجهاز الفني.

كما تم تبادل الاتهامات بين أطراف الفريق المغربي حول المتسبب في الإقصاء الإفريقي، ونال المحترف الليبيري ويليام جيبور القسط الأكبر من الانتقادات .

من جهته، يدخل ممثل ليبيا للمباراة بمعنويات عالية بعد أن خاض معسكر تحضيري ناجح بمصر لعب خلاله أكثر من 8 مباريات ودية .

كما يدخل اللقاء وهو مكتمل الصفوف ويحذو مدرب الفريق إيهاب جلال، أمل كبير، في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الدخول في مواجهة الإياب بكل ارتياح

وسيلتقي الفريقين إيابا على أرضية ملعب الطيب المهيري في 28 من سبتمبر الجاري .

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