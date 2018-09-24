رونالدو يغيب.. هل بات مودريتش “أفضل لاعب”؟

218TV|خاص

أبلغ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو اللجنة المنظمة لجائزة “أفضل لاعب في العالم”؛ التي سيقام احتفالها اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، أنَّه لن يحضر احتفال الجائزة بسبب ارتباطه المسبق بتدريبات مهمّة لنادي يوفنتوس الإيطالي خلال اليومين المقبلين، لكنّ صحيفة (آس) الرياضية الإسبانية التي نقلت الخبر قالت إنّ غياب رونالدو يعني تلميحاً بأنّه لن ينال الجائزة، المرجّح بصورة كبيرة أن تذهب إلى “أفضل لاعب في أوروبا” الكرواتي لوكا موديريتش، علما أن المحترف المصري في صفوف نادي ليفربول محمد صلاح؛ سيكون هو الآخر منافسا على الجائزة.

وسبق للاعب البرتغالي أن تغيّب عن احتفال جائزة أفضل لاعب في أوروبا قبل أسابيع، الأمرُ الذي اعتبر حينذاك مؤشراً على أن اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لن ينال الجائزة الأوروبية، وهو حصل فعلا حينما مُنِحت الجائزة لمودريتش، التي نافسه المصري صلاح عليها أيضا، فيما تساءلت الصحيفة الإسبانية: لماذا كان “الدون” يسافر مسافات بعيدة من أجل حضور احتفالات من هذا النوع؟، هل لأن الجائزة كانت مضمونة، قبل أن تطرح تساؤلا آخر: كم تبعد تورينو “معقل اليوفي في إيطاليا” عن العاصمة البريطانية، في إشارة ضمنية إلى أنه يستطيع أن يسافر بطائرته الخاصة، وأن يعود بعد الحفل مباشرة.

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