بعد التأجيل الأهلي يواجه الوداد المغربي في البطولة العربية

يلتقي ممثل الكرة اللبيبة فريق الأهلي طرابلس مساء اليوم الاثنين على تمام الساعة الثامنة فريق الوداد البيضاوي المغربي على أرضية ملعب ” محمد الخامس ” بالمغرب في إطار الدور الـ 32 من البطولة العربية.

وقال مدرب الأهلي المصري إيهاب جلال، إن فريقه استعد للقاء بعد تأجيلها في العديد من المناسبات بمجموعة من المعسكرات التدريبية بتونس ومصر، مضيفا بأنهم سيحاولون استغلال الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق المغربي، بعد الإقصاء من البطولة الإفريقية على يد فريق وفاق اسطيف الجزائري ، والظهور بشكل مختلف للحد من هجماته الخطيرة.

يذكر أن مباراة الأهلي مع الوداد المغربي تأجلت عدة مرات بعد ما كان مقررا أن تلعب في أغسطس الماضي بعد مشاكل في حجوزات السفر.

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