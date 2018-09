حسام حسن: صلاح ومحرز فخر العرب .. وأعشق السيتي

أبدى حسام حسن، المدير الفنى لنادى المصرى البورسعيدي، سعادته بتألق الثنائى محمد صلاح ورياض محرز مع ناديا ليفربول ومانشستر سيتى الإنجليزيين، موضحاً أن الثنائى هم مصدر فخر للعرب.

وقال حسام حسن فى تصريحات لصحيفة “النهار الجديد” الجزائرية، “محمد صلاح ورياض محرز هم فخر العرب وسعدت كثيراً بانتقال رياض محرز لصفوف مانشستر سيتي”.

أضاف المدير الفنى لنادى المصري، “رياض محرز بادر بالتألق فى الدورى الإنجليزى الممتاز قبل أن يلتحق به محمد صلاح الموسم الماضي”.

وكشف “العميد” عن عشقه لنادى مانشستر سيتي، موضحاً أن يميل أيضاً لنادى ليفربول فى الوقت الحالى من أجل محمد صلاح.

