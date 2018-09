وصل نجوم فريق ريال مدريد الإسبانى، سيرجيو راموس، مارسيلو، ولوكا مودريتش إلى القاعة الملكية فى لندن، لحضور حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، لاختيار الأفضل “The Best“، لعام 2018، والمقرر إقامته بعد قليل.

وينافس راموس على التواجد فى التشكيلة المثالية للعام بجانب مارسيلو، بينما ينافس مودريتش على جائزة أفضل لاعب فى 2018 بجانب النجم المصرى محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

