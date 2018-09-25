الفزاني يوقع مع الأنـوار استعداداً للموسم الجديد

218TV|رصد

ضم فريق الأنوار لاعب خط الوسط محمد الفزاني قادما من الترسانة ليمثل الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد .

وخاض اللاعب تجارب عدة في الأندية الليبية أبرزها تمثيله لفريق الأهلي طرابلس والذي تخرج من مدرسته حتى عام ألفين وستة عشر قبل أن ينتقل إلى الوحدة ومن ثم إنضم إلى الوحدة قبل أن يلعب مع الشط ويخوض تجربة أخيرة مع فريق الترسانة .

ومثل اللاعب الفئات السنية للمنتخب الوطني لكرة القدم ليصل للمنتخب الأولمبي كأخر محطة له .

وكان فريق الأنوار قد بدأ إستعداداته لإنطلاق الموسم الجديد بخوضه تدريبات يومية على ملعب بنينة بمدينة بنغازي وسيخوض عدة مباريات تحضيرية تبدأ من مساء اليوم أمام فريق بنغازي الجديدة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية