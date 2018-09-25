هيكلية جديدة لنهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 18 عاماً

طرابلس 25 سبتمبر 2018 ( وال ) – أجرت لجنة المسابقات العامة تعديل على نظام إقامة نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة تحت 18 عاماً، بعد أن كان مقرر لها أن تقام في الخامس عشر من هذا الشهر في مدينة طرابلس، لكنها تأجلت إلى حين إشعار آخر بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

هذا وبعثت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة السلة رسالة إلى الأندية المشاركة في النهائيات مفادها، أنه من الصعب إقامة النهائيات في الموعد والمكان المحدد، وذلك نظراً لما تشهده البلاد.

ووضعت لجنة المسابقات العامة آلية وهيكلية جديدة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد، حيث تقرر إقامة نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 18 عاماً هو أن الفرق الثلاثة المترشحة من كل مجموعة تتبارى بنظام نصف دوري إيام 30 سبتمبر الحالي، والأول والثاني من شهر أكتوبر المقبل.

كما حدد في الخطاب الموجه إلى الأندية المشاركة أنه في حالة تساوى الفرق في الترتيب الأول تطبق للائحة المسابقات، فيما سيتقابل المتحصلين على الترتيب الأول من كل مجموعة في المباراة النهائية والتي حددت مدينة زليتن لأستضافتها، وذلك في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات ليبيا تحت 18 عاماً في كرة السلة تأهل لها ستة فرق وهي الأهلي بنغازي، والنصر، وخالد بن الوليد، المدينة، اليرموك، الشباب العربي. ( وال – طرابلس ) س أ/س ع

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