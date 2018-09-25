إيسكو يغيب عن الميرنغي في موقعة إشبيلية

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني صباح اليوم، بيانا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه غياب لاعب وسطه الإسباني إيسكو الكوركون عن التمارين الجماعية للفريق .

وغاب اللاعب عن التدريبات قبيل المواجهة المرتقبة أمام إشبيلية ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم .

وبحسب الطاقم الطبي للنادي الملكي فإن اللاعب يعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية، الأمر الذي قد يضع اللاعب تحت أهبة التدخل الجراحي في الساعات المقبلة .

وسيضطر المدرب جولين لوبيتيغي إلى استبعاد إيسكو من السفر مع الفريق إلى إشبيلية لخوض المواجهة القوية مساء الأربعاء .

وسجل اللاعب في هذا الموسم هدفين في سبع مباريات خاضها بمختلف المسابقات التي يشارك فيها ريال مدريد.

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