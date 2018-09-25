مدرب الأهلي طرابلس هدفنا المبكر ساعدنا كثيرًا

أخبار ليبيا24- خاص

شكر مدرب الأهلي طرابلس إيهاب جلال، ، لاعبيه بعد التعادل أمام الوداد (1ـ1) بذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية، نظير المجهود الذي قاموا به طيلة المواجهة.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء “إن الهدف المبكر الذي سجلناه ساعدنا في المباراة، وزاد من الضغط على الوداد، والأمور كانت ستصبح أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لو كان الفريق البيضاوي هو السباق للتسجيل”.

وأضاف مدرب الأهلي طرابلس أنه كان متخوفًا من الجانب البدني، في اللحظات الأخيرة من المباراة، خاصة وأن فريقه خاص أول مباراة رسمية، مؤكدًا أن التعادل يبقى نتيجة إيجابية.

وأردف جلال قائلاً :”الحمد لله أن الجمهور، لم يكن كثيرا مثل باقي المباريات الأخرى، حيث يلعب دورًا كبيرًا في نتائج فريقه”.

وختم “ربما ساعدنا أيضًا الضغط الذي عاشه لاعبو الخصم، بعد الإقصاء من بطولة أفريقيا، ولو أني كنت أتوقع أن مدرب الوداد سيغير 4 ، أو 5 لاعبين، لكنَّه غيَّر لاعبًا واحدًا من التشكيل الذي لعب به أمام وفاق سطيف

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24