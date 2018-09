الليلة.. ليفربول أمام تشيلسى فى كأس الرابطة

يحتضن ملعب “آنفيلد” في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الاربعاء ، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وتشيلسي في قمة مباريات الدور الثالث في بطولة كأس رابطة الاندية الانجليزية للمحترفين.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة ليفربول وتشيلسي في ظل الدوافع التي يمتلكها كلاً منهما لتحقيق الفوز والصعود للدور الرابع من منافسات البطولة.

ويسعى نادي ليفربول لتحقيق الفوز الثامن على التوالي في جميع المسابقات منذ بداية الموسم، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات متتالية بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، ليتصدر لائحة الترتيب برصيد 18 نقطة، بجانب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 – 2، في المباراة التي جمعتهما الاسبوع الماضي بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

