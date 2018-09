الأهلى المصري يؤكد غياب “السولية” عن مباراة وفاق سطيف

قال الدكتور خالد محمود، طبيب النادي الأهلى المصري، إن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق، لن يلحق بمواجهة وفاق سطيف الجزائرى المنتظرة يوم 2 أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أن اللاعب يحتاج لفترة تمتد إلى عشرة أيام، من أجل إعلان جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية.

ويلتقى الأهلى مع النجمة اللبنانى فى السادسة والنصف مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية.

