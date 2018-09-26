الأمريكى أيلدردج يعزز سلة حامل اللقب الليبي

تونس 26 سبتمبر 2018 ( وال ) – تعاقد نادى النصر مع الأمريكى دي كى ايلدردج لتعزيز صفوف فريقه لكرة السلة خلال مشاركته فى بطولة الأندية العربية لكرة السلة التى ستنطلق فى الثانى من أكتوبر القادم ببيروت اللبنانية.

ويلعب ايلدردج فى مركز الجناح وهو من مواليد 1992 وقد سبق له اللعب فى دورى الجامعات والمكسيك وصربيا والمغرب.

هذا وقد وصل اللاعب صاحب الطول 1.91 أمس إلى تونس واليوم يتحول إلى بنغازي، وذلك للالتحاق بتدريبات الفريق حامل اللقب قبل التحول إلى بيروت ومن بعدها خوض مباراة السوبر والتي ستجمعه مع الأهلي طرابلس.

ويعد دى كى ايلدرج أحد المحترفين وسيعزز بهما النصر حامل لقب الدورى الليبي صفوفه، وبحسب مصادرنا هناك اتصالات جارية للتعاقد مع محترف ثانى لتعزيز صفوف الفريق.( وال _ تونس ) س أ/ س ع

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