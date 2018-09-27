ودياً بنغازي الجديدة يتفوق على الأنوار بثلاثية

بنغازي 26 سبتمبر 2018 ( وال ) – حقق فريق بنغازي الجديدة الأول لكرة القدم التفوق على ضيفه فريق الأنوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على أرضية بنغازي الجديدة أمس الثلاثاء.

هذا وقاد المباراةطاقم تحكبم متكون من حكم وسط يحي الوحيشي وبمساعدة محسن القديري وعبد الله الترهوني، حيث انتهى الشوط الأول لصالح بنغازي الجديدة بهدفين لهدف، سجل الهدف الأول سفيان عبد الله وعزز زميلة طه بورواق النتيجة بهدف ثاني عن طريق ضربة رأسية، فيما قلص الأنوار النتيجة قبل النصف الأول عن طريق لاعبه سالم الشيخي.

في الشوط الثاني أجراء كل مدرب تغييرات على صعيد تشكيلته وذلك للوقوف على إمكانية وجاهزية لاعبيه في خوض غمار المسابقات المحلية، ومع منتصف الشوط الثاني استطاع بنغازي الجديدة تسجيل الهدف الثالث وذلك بواسطة أسامة المهدوي، وأضاع مالك قصيبات لاعب بنغازي الجديدة ركلة جزاء لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعد هذه المباراة للفريقين في إطار استعدادات وتحضيرات الفريقين لخوض منافسات البطولة المحلية والمتمثلة في الدرجة الأولى والدوري الممتاز.( وال – بنغازي ) س أ

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